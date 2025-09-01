Icon Menü
Olching Landkreis Fürstenfeldbruck: 13-jähriges Mädchen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Olching

13-Jährige vermisst: Kontakt bricht am Sonntag ab – Polizei bittet um Mithilfe

Ein 13-jähriges Mädchen verlässt ihr Zuhause am Samstag, seit Sonntag gibt es keinen Kontakt mehr zu ihr. Wahrscheinlich hält sie sich im Raum München auf.
Von Julia Mondry
    Am Samstagabend verschwindet eine 13-Jährige aus Olching. Bislang konnte die Polizei das Mädchen nicht finden.
    Am Samstagabend verschwindet eine 13-Jährige aus Olching. Bislang konnte die Polizei das Mädchen nicht finden.

    Am Samstagabend (30.08.) ist eine 13-Jährige aus Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck verschwunden. Das teilte die Polizeiinspektion Olching mit. Nach dem Mädchen wird nun gesucht.

    13-Jährige aus Olching vermisst: letzter Kontakt am Sonntag

    Wie die Polizei mitteilte, verließ die 13-Jährige ihr Elternhaus in Olching am Samstagabend gegen 20 Uhr. Einen Tag später stand die Mutter des Mädchens zum letzten Mal mit ihrer Tochter in Kontakt. Per Telefon sagte das Mädchen, dass sie sich in einem Hotel befinde und es ihr gut gehe. Danach sei der Kontakt abgebrochen, so die Polizei.

    Die Beamten vermuten, dass sich die 13-Jährige im Raum München aufhält. Videoaufzeichnungen zeigen das Mädchen, wie sie am Samstag zwischen 18.10 Uhr und 18.25 Uhr mit der S-Bahn von München nach Aubing fuhr.

    Die 13-Jährige aus Olching ist am Samstagabend verschwunden. Seit Sonntag gibt es keinen Kontakt mehr zu dem Mädchen. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die 13-Jährige aus Olching ist am Samstagabend verschwunden. Seit Sonntag gibt es keinen Kontakt mehr zu dem Mädchen. Die Polizei bittet um Hinweise.

    Vermisstes Mädchen: Polizei veröffentlicht Details zur 13-Jährigen

    Die Polizei befindet sich auf der Suche nach dem Mädchen. Die bisherigen Maßnahmen halfen jedoch nicht dabei, die 13-Jährige zu finden. Die Polizei beschreibt sie folgendermaßen:

    • Größe: 164 cm
    • Statur: schlank
    • Haare: braun, lang
    • Kleidung: cremefarbene Wollstrickjacke mit Knopfleiste und Teddybär-Aufnäher, dunkelbraunes Top, graue Jogginghose
    • Schuhe: weiß-schwarze Sportschuhe Nike „Air Force“
    Die 13-Jährige trug dieses Oberteil, als sie zum letzten Mal gesehen wurde.
    Die 13-Jährige trug dieses Oberteil, als sie zum letzten Mal gesehen wurde.

    Hinweise, wo die 13-Jährige gesehen wurde oder wo sie sich aufhalten könnte, können unter der Telefonnummer 08142/2930 direkt an die Polizeiinspektion Olching weitergegeben werden. In dringenden Fällen kann die Notrufnummer 110 gewählt werden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise zur Vermissten entgegen. Eine weitere Möglichkeit ist das Hinweisformular der Polizei.

