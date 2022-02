Olympia-Rodler für Wiederaufbau der Rodelbahn in Königssee

Die deutschen Rodler haben sich nach ihren großen Olympia-Erfolgen für eine Wiederherstellung der Rodelbahn im bayerischen Königssee ausgesprochen.

Die deutschen Rodler haben sich nach ihren großen Olympia-Erfolgen für eine Wiederherstellung der Rodelbahn im bayerischen Königssee ausgesprochen. "Ich hoffe, dass sie schnell wieder aufgebaut wird. Für den Sport, den Nachwuchs und die Region ist das wichtig", sagte die sechsmalige Olympiasiegerin Natalie Geisenberger am Freitag bei den Winterspielen in Peking stellvertretend für die Olympia-Rodler. "Für den Rodelsport ist das wichtig, weil es eine der anspruchsvollsten Bahnen ist." Die 1640 Meter lange Bob- und Rodelbahn am Königssee beim schweren Unwetter Mitte Juli im oberen Bereich zerstört worden.

