Konzerte und Festivals im Olympiapark im Überblick

Die drei Megakonzerte an der Messe in Riem sind Geschichte. Doch es stehen noch weitere musikalische Highlights in München an. Was 2022 und 2023 im Olympiapark geplant ist.

Bei den Megakonzerten an der Münchner Messe in Riem von Andreas Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams mit Rekordzuschauerzahlen von 130.000 Menschen geraten die anderen musikalischen Highlights in München aktuell in den Hintergrund. Doch auch der Olympiapark mit dem Olympiastadion und der Olympiahalle bietet eine schöne Kulisse für Konzerte und Festivals.

2022 und 2023 sind noch einige musikalische Highlights geplant. Das nächste steht schon am kommenden Wochenende mit dem Superbloom Festival an. Musiker und Bands verschiedenster Genres treten an zwei Tagen auf mehreren Bühnen auf – darunter Calvin Harris, Annenmaykantereit, Macklemore und Kraftklub.

Konzerte und Festivals im Olympiastadion 2022 und 2023

Neben dem Superbloom Festival finden in diesem Jahr auch noch drei Konzerte von Ed Sheeran im Olympiastadion statt. Im kommenden Jahr kommt dann Bruce Springsteen & The E Street Band für ein Konzert nach München.

03. - 04.09.2022: Superbloom Festival

10. - 12.09.2022: Ed Sheeran

23.07.2023: Bruce Springsteen & The E Street Band

Konzerte in der Olympiahalle München 2022 und 2023

Auch in der Münchner Olympiahalle geben sich internationale Superstars jeglicher Musikgenres die Klinke in die Hand. So kommen 2022 und 2023 beispielsweise 50 Cent, die Backstreet Boys und Elton John in die Landeshauptstadt. Aber auch deutsche Musiker geben Konzerte in der Olympiahalle – darunter David Garrett, Mark Forster und Capital Bra.

08.09.2022: Peter Maffay

14. - 15.09.2022: Sunrise Avenue

17.09.2022: Parkway Drive

18.09.2022: Arcade Fire

21. - 22.09.2022: Böhse Onkelz

24.09.2022: Michael Patrick Kelly

25.09.2022: Machine Gun Kelly

29.09.2022: David Garrett

03.10.2022: Billy Idol

10.10.2022: Sum 41

13.10.2022: Apache 207

14.10.2022: Amon Amarth & Machine Head

19.10.2022: 50 Cent

20. - 21.10.2022: Backstreet Boys

24.10.2022: Reinhard Mey

26.10.2022: Placebo

27.10.2022: Swedish House Mafia

29.10.2022: The Cure

09.11.2022: Evanescence & Within Temptation

25. - 26.11.2022: Volbeat

27.11.2022: The Kelly Familiy

29.11.2022: Bryan Adams

30.11.2022: Simply Red

01.12.2022: Marteria

05.12.2022: Nightwish

11.12.2022: Status Quo

12.12.2022: Sing meinen Song

16. - 18.12.2022: Night of the Proms

20.12.2022: Konra K

22.12.2022: Bonez MC & RAF Camora

& 06.01.2023: Frei.Wild

27.01.2023: André Rieu

21.02.2023: Panic! At The Disco

25.02.2023: Ina Müller & Band

27.02.2023: George Ezra

28.02.2023: Mark Forster

01.03.2023: Eros Ramazzotti

03.03.2023: Die Internationale Musikparade

09.03.2023: Justin Bieber

11.03.2023: SHRX & Friends

17.03.2023: Harry Potter und der Stein der Weisen

und der Stein der Weisen 18.03.2023: Roland Kaiser

20.03.2023: Céline Dion

29.03.2023: Johannes Oerding

30.03.2023: Electric Callboy

31.03.2023: David Hasselhoff

Hasselhoff 16.04.2023: Rock meets Classic

22.04.2023: Disney 100

100 23.04.2023: Abbamania The Show

27.04.2023: Elton John

14.05.2023: Ozzy Osbourne

15.05.2023: Sabaton

18.05.2023: DJ BoBo

19.05.2023: Andreas Gabalier

24.05.2023: Hans Zimmer

25.05.2023: Herbert Grönemeyer

26.05.2023: Capital Bra

28.05.2023: SDP

05.06.2023: Scorpions

11.06.2023: Wincent Weiss

22.06.2023: Deichkind

24.06.2023: Hollywood Vampires

Vampires 26.09. - 01.10.2023: Helene Fischer

22.10.2023: One Vision of Queen feat. Marc Martel

02.11.2023: Wahnsinn! - Die Show

Die Konzerte, die in der kleinen Olympiahalle stattfinden, sind hier nicht mit aufgelistet.

Lesen Sie dazu auch