Olympiaturm schließt für zwei Jahre: Letzter Besuch auf Münchens Wahrzeichen

An diesem Freitag öffnet der Münchner Olympiaturm ein letztes Mal. Dann bleibt er für zwei Jahre wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Ein Rundgang mit denen, die besonders gute Geschichten über das Wahrzeichen erzählen können.

Es macht "bing", zwei silberfarbene Türen öffnen sich. Ein paar Menschen steigen aus, dann ein paar wieder ein. So geht das den ganzen Tag hier. Eine Frau im Lift, von der noch die Rede sein wird, drückt auf den Knopf für das passende Stockwerk, dann geht es los. Mit sieben Metern pro Sekunde schnellt der Aufzug nach oben, nach wenigen Sekunden schon baut sich Druck auf den Ohren auf. Nur eine halbe Minute später ist die Fahrt vorbei, es macht wieder "bing". Nur noch ein paar Schritte, dann hat man alles vor sich: Auf knapp 190 Metern Höhe eröffnet sich ein atemberaubender Blick über München. Was für viele ein einzigartiges Erlebnis ist, war für Markus Prange jahrelang Alltag und der ganz normale Weg zur Arbeit.

Prange ist Betreiber des Blueskycoffee, der höchsten Bio-Kaffeebar Deutschlands auf dem Münchner Olympiaturm. Wie er sich hier oben fühlt? "Der Spot ist einzigartig. Stell dir vor, es ist dunkel und du bist über der ganzen Stadt. Du hast den Schlüssel, du bist erhaben. Vor allem, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei ist", schwärmt der 38-Jährige. Prange wohnt gleich um die Ecke im ehemaligen olympischen Dorf, fast zehn Jahre lang arbeitete er tagtäglich hier. Nun für eine ganze Weile nicht mehr: An diesem Freitag ist der Turm das letzte Mal geöffnet, dann wird er zwei Jahre lang saniert und bleibt zu.