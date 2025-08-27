Wolkenkratzer auf bayerisch: Das sind die Rekordgebäude in Bayern

Lange Jahre thronte Augsburg über allen: Bis 1864 stand am Rathausplatz das höchste Gebäude der Welt. Das Gebäude gibt es zwar noch und ist sicher auch allen Augsburgern bekannt, der Rekord ist mittlerweile jedoch an andere Ecken der Welt gewandertund inzwischen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekommen. Aber wo steht heute das höchste Gebäude in Bayern?

Während aktuell der Burj Khalifa in Dubai ist mit 828 Metern Höhe den Weltrekord hält, war es von 1620 bis 1864 das Augsburger Rathaus, das in dieser Liste ganz oben stand. So geht es zumindest aus der Übersicht „Liste der höchsten Bauwerke ihrer Zeit“ auf Wikipedia hervor, in der Kirchtürme offensichtlich nicht berücksichtigt wurden. Wie die Stadt Augsburg in einem Infoblatt schreibt, war das Rathaus zudem bis 1917 zumindest noch das höchste Gebäude Deutschlands. Inzwischen ist es nicht einmal das höchste Gebäude Augsburgs – geschweige denn Bayerns.

Der höchste Turm im Freistaat steht nämlich in Nürnberg – und damit zur Überraschung mancher nicht in München. Dabei handelt es sich um den Nürnberger Fernmeldeturm. Das im Volksmund wegen der Form seines Turmkopfs auch „Nürnberger Ei“ genannte Bauwerk wurde 1980 fertiggestellt und misst 292,8 Meter. Es befindet sich im Stadtteil Hohe Marter im Südwesten der Stadt, besichtigen kann man es aber aktuell nicht. Immerhin in dieser Hinsicht überbietet München die Nürnberger Konkurrenz, zumindest meistens: Mit 291,3 Metern Höhe ist der Olympiaturm der zweithöchste Turm Bayerns und zieht jährlich hunderttausende Buscherinnen und Besucher an. 1968 wurde er eröffnet, aktuell ist er jedoch wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, ab 2026 können Besucher wieder hinauffahren.

München auf 1, Augsburg auf 4: Das sind die höchsten Hochhäuser Bayerns

Bei den folgenden Bauwerken auf der Rekord-Rangliste in Bayern erübrigt sich indes die Frage, ob diese besichtigt werden können oder nicht. Sowohl der Sender Dillberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mit seinen 231 Metern Höhe als auch der Sender Kreuzberg in der Rhön mit 227 Metern Höhe sowie der 220 Meter Hohe Schornstein des Kraftwerks Zolling im Landkreis Freising und die jeweils 219 Meter hohen Sendemasten in Schwabach und Büttelberg in Mittelfranken können allesamt nicht besichtigt werden.

Prominenter als diese Bauwerke sind ohnehin die höchsten dauerhaft als Büro- oder Wohngebäude genutzten Türme. Auch hier befinden sich die Rekordhalter in München und Nürnberg – allerdings dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge. Spitzenreiter ist hier das „Uptown“ in München, das 146 Meter hoch ist und früher als O2-Tower bekannt war. Damit ist es zugleich das insgesamt dritthöchste Bauwerk der Stadt, hinter dem Olympiaturm und der 149 Meter hohen Windkraftanlage Freimann.

Das sind die größten Türme in Bayern

Fernmeldeturm Nürnberg , 292,8 Meter

Olympiaturm München , 291,3 Meter

Sender Dillberg , 231 Meter

Sender Kreuzberg , 227 Meter

Schornstein Zolling , 220 Meter

Hotelturm statt Rathaus: Das ist jetzt das höchste Gebäude Augsburgs

Auf Rang zwei der bayerischen Rangliste folgt der Nürnberger Business-Tower mit einer Gebäudehöhe von 135 Metern und dann die Highlight Towers in München mit 126 Metern Höhe. Anschließend folgt dann tatsächlich das inzwischen höchste Gebäude Augsburgs: Der Hotelturm mit einer Höhe von 115 Metern ohne Antenne. Der HVB-Tower mit 114 Metern Höhe, das Hochhaus des Süddeutsche Verlags mit 103 Metern und der 100 Meter hohe BMW-Turm – wie die beiden zuvor genannten Gebäude in München gelegen – führen die Liste fort. Zu den weltweiten Rekordhaltern fehlen damit freilich einige Meter.