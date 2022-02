Omikronwelle: Eichstätt knapp unter Inzidenz von 4000

Die Omikronwelle in Bayern ist ungebrochen.

Die Omikronwelle in Bayern ist ungebrochen. Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag 44.758 neue Coronainfektionen, das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Kaufbeuren. Die Zahl der Todesopfer stieg um 41 auf 20.765 seit Beginn der Pandemie. Die bayernweite 7-Tage-Inzidenz lag mit 1817,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner etwas niedriger als am Vortag.

Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Infektionszahlen in Bayern höher sind, da die Gesundheitsämter überlastet sind. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) schreibt auf seiner Webseite, dass von "stärkerem Meldeverzug" auszugehen sei, Grund dafür seien vermehrte nachträgliche Datenkorrekturen.

In den Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten trotz der sehr hohen Infektionszahlen seit Monatsbeginn aber nur leicht gestiegen. Am Donnerstagmorgen wurden 353 schwer kranke Coronapatientinnen und -patienten intensivmedizinisch behandelt, wie im Intensivregister nachzulesen ist. Das waren etwa 40 mehr als vor zwei Wochen.

Der Landkreis Eichstätt liegt derzeit mit einer Inzidenz von 3888,3 laut RKI bundesweit an der Spitze. Unter den deutschlandweit fünf Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen sind neben Eichstätt noch zwei weitere oberbayerische Kommunen vertreten: Die Stadt Rosenheim und der Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

