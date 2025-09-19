Betreiber von Immobilienscout24 kauft Plattformen in Spanien

Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte der Betreiber der Anzeigenplattform Immobilienscout24 am Donnerstagabend in München mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT.

Die spanischen Plattformen haben Scout24 zufolge mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden. Beide Unternehmen würden unter ihren etablierten Namen weitergeführt, hieß es. Den Abschluss der Transaktion erwartet Scout24 innerhalb der nächsten sechs Monate.