Erotikplattform Onlyfans

06:23 Uhr

Warum Estephania und Anne auf der Plattform Onlyfans fast alles von sich zeigen

Plus Estephania und Anne haben eine Gemeinsamkeit: Wer auf Onlyfans ein Monatsabo für ihren Kanal abschließt, wird mit intimen Einblicken belohnt. Wie erfolgreich ist das Geschäft?

Von Gina Thiel

Mit einem breiten Grinsen in die Kamera begrüßt Estephania Ha ihre Abonnenten und Abonnentinnen auf ihrem Onlyfans-Kanal. 7,99 Dollar zahlen ihre Follower jeden Monat, um intime Einblicke in das Leben der Bambergerin zu bekommen. Intim kann man dabei wörtlich nehmen: Nackte Brüste, laszive Videoclips in eindeutigen Posen und "einen erweiterten Blick in mein Privatleben" erwarten ihre Follower.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen