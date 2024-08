Erste Bands für Rock am Ring und Rock im Park bekanntgegeben

Die Veranstalter von Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg haben weitere Musiker für das Zwillingsfestival im kommenden Jahr bekanntgegeben. Demnach werden unter anderem die britische Metalband Bring Me The Horizon sowie das Berliner Rap-Trio K.I.Z und die Heavy-Metal-Band Slipknot auftreten, wie es hieß. Weitere Acts seien etwa die Punkband Feine Sahne Fischfilet sowie die Punkrockband Beatsteaks und die Metal-Band Powerwolf aus dem Saarland. Auch die ukrainischen Musiker von Jinjer würden mit Spannung erwartet.

«Mehr als 90.000 Fans haben sich schon ein Weekend-Ticket gesichert, davon 55.000 für Rock am Ring und 35.000 für Rock im Park», teilte Veranstalter DreamHaus mit. «Mehr Künstlerinnen und Künstler, mehr Bühnen, mehr Programm – die Jubiläums-Editionen von Rock am Ring und Rock im Park stoßen vor in neue Dimensionen.»

2025 feiert Rock am Ring 40-jähriges und Rock im Park 30-jähriges Jubiläum. Die Festivals sollen vom 6. bis zum 8. Juni stattfinden. Ein Wochenend-Ticket ohne Camping kostet zurzeit 199 Euro. In diesem Jahr hatten jeweils rund 80.000 Menschen bei Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg gefeiert.