Klassik am Odeonsplatz: Lauer Verdiabend unter freiem Himmel

Italienischer Musikabend der Extraklasse unter freiem Himmel: Beim Open-Air-Konzert "Klassik am Odeonsplatz" in der Münchner Innenstadt stand am Samstagabend alles im Zeichen von Verdi.

Unter der Leitung des Stardirigenten Christian Thielemann spielte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zunächst Ballettmusik des italienischen Komponisten aus "Macbeth", "Don Carlos" und "Otello". Nach der Pause lag der Fokus dann auf dem Chor des Bayerischen Rundfunks, der - mal solo, mal gemeinsam mit dem Orchester - Verdis kirchenmusikalische Stücke "Quattro pezzi sacri" aufführte. Vor der prächtigen Kulisse der offenen Feldherrnhalle, in der das Ensemble Platz genommen hatte, führte Thielemann hingebungs- und kraftvoll durch den Abend. Als der Chor mit auf die Bühne kam, ließ er dann wie üblich den Taktstock weg. Je weiter der laue Sommerabend vorrückte, desto beeindruckender wurde dank wechselnder Hintergrundbeleuchtung das Zusammenspiel von Optik und Akustik auf dem Platz, den die Münchner gerne anführen, wenn sie behaupten, ihre Stadt sei die nördlichste Stadt Italiens. Die rund 8000 Zuschauer feierten Thielemann und das Ensemble nach den letzten verklungenen Verdi-Tönen mit stürmischem und anhaltendem Applaus. Das beliebte zweitägige Open-Air-Event "Klassik am Odeonsplatz" fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Bei dem Musikereignis, das seit Jahren stets ausverkauft ist, tritt jeweils an einem Abend eines der beiden großen Münchner Orchester - meist mit berühmten Gästen - auf. Am Sonntag steht Star-Pianist Lang Lang gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern auf dem Programm. Infos zu Klassik am Odeonsplatz (dpa)

