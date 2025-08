Thielemann und «Lohengrin» wieder in Bayreuth

Star-Dirigent Christian Thielemann ist zurück auf dem Grünen Hügel: Bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth leitet er am Freitag (16.00 Uhr) die Wiederaufnahme der Oper «Lohengrin». Die Produktion unter der Regie von Yuval Sharon und mit dem Bühnenbild von Neo Rauch wurde zuletzt 2022 aufgeführt.

Zahlreiche Opern-Fans dürften das Comeback Thielemanns in Bayreuth sehnlichst erwarten, gilt der 66-Jährige doch als einer der besten Wagner-Dirigenten weltweit.

Thielemann, aktuell Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, ist den Bayreuther Festspielen eigentlich seit vielen Jahren verbunden, firmierte dort sogar zeitweise als Musikdirektor. Er ist erst der zweite Dirigent nach Felix Mottl (1856-1911), der alle zehn in Bayreuth aufgeführten Wagner-Opern dort dirigiert hat. Nach der Wiederaufnahme des «Lohengrin» in diesem Jahr soll Thielemann im kommenden Jahr einen neuen «Ring des Nibelungen» leiten - dann werden 150 Jahre Festspiele gefeiert.