Die Bayreuther Festspiele trauern um Grace Bumbry.

"Wir verneigen uns von einer der größten Künstlerinnen ihrer Zeit", schrieben die Festspiele am Montag auf ihrer Facebook-Seite. Mit ihrer Darstellung der Venus in der Richard-Wagner-Oper "Tannhäuser" im Jahr 1961 habe sie Operngeschichte geschrieben. "Mit dem umjubelten Auftritt in Bayreuth stieg Bumbry zum europäischen Opernstar auf."

Bumbry war die erste schwarze Sängerin bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth und galt als Wegbereiterin für andere schwarze Opern-Kolleginnen. Die US-Amerikanerin war am Sonntag im Alter von 86 Jahren in ihrer Wahlheimat Wien gestorben.

(dpa)