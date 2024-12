17 Stunden Irrfahrt durch Bayern

Nach einer stundenlangen Irrfahrt durch Bayern ist ein älteres Ehepaar in Ansbach gestrandet. Ursprünglich wollten die Senioren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vom Großraum München in das rund 170 Kilometer entfernte Passau fahren, wie die Polizei mitteilte. Stattdessen landeten die beiden nach etwa 17 Stunden in Ansbach-Dautenwinden. Der Ort liegt rund 210 Kilometer von München entfernt. Dort wurden Anwohner auf sie aufmerksam.

Das Paar im Alter von 86 und 89 Jahren machte den Angaben nach einen stark verwirrten und dementen Eindruck. Die Polizei brachte die Senioren in ein Krankenhaus und verständigte eine Tochter des Ehepaars. Sie kam aus Passau, um ihre Eltern abzuholen.