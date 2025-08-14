Orientierungsloser Betrunkener löst Suchaktion aus

Ein orientierungsloser Betrunkener, der den Weg zu seinen Freunden nicht zurückfand, hat an der Isar in München eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Der 23-Jährige war zuvor mit seinen Kumpels am Flauchersteg unterwegs, als er seine Notdurft verrichten wollte und sich von der Gruppe entfernte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei ließ er seine persönlichen Gegenstände bei seinen Freunden zurück und verschwand.

Als er nach einiger Zeit nicht zurückkam, riefen seine Freunde am Mittwochabend die Polizei. Da der junge Mann auch in die Isar hätte fallen können, wurde unter anderem mit Tauchern und einer Drohne nach ihm gesucht. Nach ein paar Stunden fand dann eine Polizeistreife den 23-Jährigen in einer Grünanlage. Er hatte den Angaben nach die Orientierung verloren und war dann eingeschlafen.