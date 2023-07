Warnung vor Orkanböen in Deutschland – auch in Bayern wird es stürmisch

Eine Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Doch bis diese kommt, wird es stürmisch. Im Norden des Landes werden am Mittwoch sogar Orkanböen erwartet.

Bis es am Wochenende wieder richtig heiß wird in Deutschland, bleibt das Wetter vorerst wechselhaft. Am Mittwoch wird es zudem stürmisch. Im Norden der Bundesrepublik warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h. Ganz so schlimm wird es in Bayern zwar nicht, trotzdem besteht eine Warnung vor Windböen.

Warnung vor Orkan heute in Deutschland

Am schlimmsten wird es laut der Vorhersage des DWD den Nordwesten Deutschlands treffen. Bis Hamburg beziehungsweise Bremen hat der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen mit bis zu 130 km/h herausgegeben. Unter anderem könnten Gebäude schwer beschädigt werden. Zudem können Bäume entwurzeln und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Der DWD empfiehlt alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. Außerdem sollte man Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Am besten ist es, Aufenthalte im Freien zu meiden. Die Warnung gilt ganz im Norden Deutschlands am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr, südwestlich von Hamburg von 11 bis 18 Uhr.

Auch für Bayern gibt es eine amtliche Warnung. Der DWD warnt im Norden des Freistaats vor Wind- beziehungsweise Sturmböen mit bis zu 70 km/h. Betroffen sind vor allem Unter- und Oberfranken. In Unterfranken gilt die Warnung am Mittwoch von 6 bis 18 Uhr, in Oberfranken von 9 bis 20 Uhr.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in Bayern in dieser Woche: Teils starke Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch könnte es auch abseits des Sturms in Bayern ungemütlich werden. In Schwaben und Franken sind einzelne starke Gewitter möglich. Diese breiten sich schnell nach Osten und Süden aus. Der DWD erwartet dabei Starkregen mit bis zu 15 Liter pro Quadratmeter und kleinkörnigen Hagel. In Nordbayern klingen die Gewitter bis zum Nachmittag ab, im östlichen Alpenvorland erst in der Nacht zum Donnerstag. Die Temperatur steigt tagsüber auf bis zu 26 Grad.

Am Donnerstag gibt es neben Quellwolken auch längere Zeit lang Sonne. An den Alpen sind jedoch einzelne Schauer und Gewitter wahrscheinlich. Die Höchsttemperatur in Bayern liegt dabei bei 26 Grad. Der Freitag wird dann größtenteils sonnig und mit bis zu 31 Grad sommerlich warm.

Wetter am Wochenende in Bayern: Hitzewelle erwartet

Das Wochenende startet am Samstag sonnig. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her dichtere Wolkenfelder auf. Dabei wird es mit bis zu 34 Grad noch heißer als am Freitag. Am Sonntag gibt es viel Sonne. Die Temperaturen sind dabei ähnlich hoch wie am Samstag. Deutschlandweit erwartet der DWD sogar bis zu 37 Grad. Am heißesten wird es am Oberrhein.