Zwei Leichen in Bach und auf Wiese gefunden

Zwei Männer sind in Lahr (Ortenaukreis) leblos gefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einem Unglück aus, da keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine der Leichen, ein 38-Jähriger, sei am Donnerstag an einem Gitter in einem Bach gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen habe er sich schon seit längerer Zeit im Wasser befunden. Er war vergangene Woche Freitag von Angehörigen aus dem Baltikum vermisst gemeldet worden.

Ende Juni war zudem ganz in der Nähe auf einer Wiese die Leiche eines 57-Jährigen gefunden worden. Der Mann, ebenfalls aus dem Baltikum, hatte gemeinsam mit dem 38-Jährigen in einer vom Arbeitgeber gestellten Wohnung in der Nähe des Auffindeorts gewohnt. Wenige Tage zuvor hätten die beiden jedoch ihre Bleibe wegen nicht näher benannter beruflicher Probleme verlassen müssen. Um welche Art von Arbeit es sich handelte, war zunächst unbekannt.

Beide sollen sich auf der Wiese, auf der später die Leiche des 57-Jährigen gefunden wurde, niedergelassen haben. Sie seien dafür bekannt gewesen, oft Alkohol zu trinken, hieß es. Die Leichen sollen nun obduziert werden.