Biberdamm zerstört und Biotop beschädigt

Im Allgäu ist ein Biberdamm von einem oder mehreren Unbekannten zerstört worden.

Der Bau habe sich in einem Biotop in Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu) befunden und sei den Spuren zufolge mit schwerem Gerät eingerissen und abgetragen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch seien auch massive Schäden in dem Niedermoorgebiet entstanden. Das Landratsamt habe den Vorfall am Freitag bei der Polizei gemeldet.

Der Biber zählt in Europa zu den streng geschützten Arten und unterliegt in Deutschland dem Naturschutzrecht. Ein Biberdamm darf nur nach behördlicher Genehmigung entfernt werden. Eine solche habe sei nicht vorgelegen, so die Polizei.

(dpa)