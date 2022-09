Ostallgäu

vor 45 Min.

Geisterfahrerin in Kaufbeuren verursacht mehrere Verkehrsunfälle

In Kaufbeuren hat eine Autofahrerin mehrere Unfälle verursacht. Dabei beschädigte die 61-Jährige drei Autos - darunter auch ein Polizeiwagen.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung Artikel anhören Shape

Eine 61-Jährige ist in Kaufbeuren mehr als zehn Minuten in einem Kreisverkehr gefahren - und das in die falsche Richtung. Dabei verursachte sie mehrere Unfälle.