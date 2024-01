Leiche bei Wohnhausbrand gefunden

Ein Mann ist in Waal-Emmenhausen im Landkreis Ostallgäu tot aus einem brennenden Haus geborgen worden.

Das Feuer war am Sonntagmittag aus bislang ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei viel Rauch aus dem Gebäude gekommen. Eine Stunde später war das Feuer den Angaben zufolge gelöscht. Die Identität des Toten war zunächst unbekannt. In dem Haus war nach Angaben des Polizeisprechers ein Bewohner gemeldet.

(dpa)