Ostallgäu

vor 24 Min.

Reaktionen nach der Festnahme von Seeger Bürgermeister Markus Berktold

Unter Schock stehen viele Mitarbeiter der Gemeinde Seeg, nachdem am Mittwoch ihr Chef, Bürgermeister Markus Berktold festgenommen wurde. Unser Foto zeigt das Seeger Rathaus.

Plus So fallen die ersten Reaktionen aus dem Rathaus in Seeg aus, nachdem Bürgermeister Markus Berktold vorläufig festgenommen wurde. Wie es jetzt weitergeht.

Von Benedikt Siegert Artikel anhören Shape

Nach der Festnahme von Bürgermeister Markus Berktold ( CSU) stehen die Mitarbeiter der Gemeinde Seeg (Kreis Ostallgäu) unter Schock. Geschäftsstellenleiterin Carolin Chilian und Zweiter Bürgermeister Lorenz Schnatterer informierten die Angestellten am Donnerstagfrüh über den aktuellen Stand der Dinge. Am Mittwoch war der Bürgermeister nach Durchsuchungen - unter anderem im Rathaus - vorläufig festgenommen worden. Der Vorwurf der Ermittler gegen ihn und den Leiter des Pflegeheims in Seeg: Gewerbsmäßiger Betrug mit einer Schadenshöhe von 1,1 Millionen Euro.

