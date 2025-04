Reisebus prallt auf Stauende – vier Verletzte

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A96 sind vier Menschen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der 73-jährige Fahrer eines Reisebusses am Morgen bei Buchloe, dass der Verkehr vor ihm stockte, wie die Polizei mitteilte. Nach Auswertung des Kontrollgeräts des Busses fuhr dieser nahezu ungebremst in einen Pkw mit einer 48-Jährigen am Steuer.

Ihr Wagen wurde wegen der großen Wucht des Aufpralls noch auf zwei weitere Pkw geschoben. Damit waren eine 30-Jährige und ein 56-Jähriger unterwegs. Die 48-Jährige im Auto am Stauende wurde vom Rettungsdienst als schwer verletzt eingestuft und in ein Klinikum gebracht, wie es hieß. Die drei anderen Fahrer wurden leicht verletzt – und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Alle vier konnten die Kliniken nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Im Reisebus befanden sich 43 Jugendliche und junge Erwachsene, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung die Baumaschinenmesse «Bauma» in München besuchen wollten. Sie blieben unverletzt und wurden mit Hilfe des Rettungsdienstes zur nahegelegenen Feuerwehrwache Buchloe gebracht. Dort wurden sie von einem Ersatzbus abgeholt. Der Schaden an allen beteiligten Fahrzeugen dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich belaufen, hieß es.