Traktorfahrer überrollt Seniorin und verletzt sie tödlich

Eine 62-Jährige ist bei Mauerstetten (Landkreis Ostallgäu) nachts von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Seniorin sei um kurz nach vier Uhr in der Nacht zum Samstag zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 20 Jahre alte Fahrer des Traktors war den Angaben zufolge mit seinem Gespann in Richtung Germaringen unterwegs und kam der Frau entgegen. Die 62-Jährige sei von dem Traktor überrollt worden und noch am Unfallort an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und hat einen Gutachter hinzugezogen.

(dpa)