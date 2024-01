Unbekannte stehlen Geld und Süßigkeiten von Sternsingern

Unbekannte haben in Schwaben einen unbeaufsichtigten Moment genutzt, um aus einem Bollerwagen von Sternsingern einen Teil der eingesammelten 300 Euro und eine Tüte mit Süßigkeiten zu stehlen.

Die Gruppe sei in Germaringen (Landkreis Ostallgäu) am Nachmittag des Dreikönigstags dabei gewesen, vor einem Haus zu singen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Jedes Jahr ziehen Sternsinger rund um den Dreikönigstag, am 6. Januar, von Tür zu Tür, um Geld für einen guten Zweck einzusammeln und einen Segen dazulassen.

(dpa)