Ursache für Flugzeugabsturz im Ostallgäu mit einem Toten steht fest

Plus Ein knappes Jahr nach dem Flugzeugabsturz in Wald (Kreis Ostallgäu) ist die Ursache für das Unglück mit einem Toten und einem Schwerverletzten geklärt.

Vor knapp einem Jahr stürzte im Landkreis Ostallgäu ein Ultraleichtflugzeug ab, ein Mann starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind nun abgeschlossen. Das Flugzeug wurde „oberhalb des maximal zulässigen Abfluggewichts betrieben“, teilt die Staatsanwaltschaft Kempten auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zudem sei eine „Notlandeübung ohne vorige Ankündigung und über ungeeignetem Gelände eingeleitet worden“.