Wohnhaus nach Brand einsturzgefährdet: Bewohner vermisst

In einem Mehrfamilienhaus in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) hat es einen Brand gegeben und der einzige Bewohner des Hauses gilt derzeit als vermisst.

Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei dem Bewohner handele es sich um den Hausbesitzer.

In dem Gebäude war am frühen Sonntagmorgen im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Suche in dem alten Haus gestalte sich äußerst schwierig, da es einsturzgefährdet sei, so der Polizist. Ob sich der Besitzer zum Zeitpunkt des Feuers überhaupt in seinem Haus befand, war noch unklar. Wegen der Einsturzgefahr könne die Feuerwehr das Objekt derzeit nicht betreten.

Die Brandursache war bisher nicht bekannt. Die Ortsdurchfahrt von Nesselwang wurde aufgrund des Einsatzes gesperrt.

(dpa)