Wie wird das Wetter in den Osterferien?

Das Wetter am letzten Schultag vor den Osterferien ist vielversprechend. Doch schon am Wochenende wird es wieder deutlich kälter und regnerisch.

Die Osterferien stehen vor der Tür. Ab kommendem Montag (25. März) haben Schülerinnen und Schüler zwei Wochen lang schulfrei. Das Wetter am letzten Schultag dürfte die Freude auf die Ferien nur noch verstärken. Doch schon am Wochenende ist es wohl wieder vorbei mit der Euphorie. Aller Voraussicht nach scheint in der ersten Ferienwoche aber wieder oft die Sonne und auch die Vorhersage für die Osterfeiertage sieht bislang gut aus. Für die zweite Ferienwoche wird aktuell noch viel Regen prognostiziert.

Wetter am Wochenende in Bayern: Regen und Gewitter

Am Samstag ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst in ganz Bayern viele Wolken auf. Von Nordwesten her breitet sich zudem Regen aus. Am Nachmittag werden vor allem in Nordbayern Schauer und einzelne Gewitter erwartet. Im Bergland kann es schneien. Zudem weht ein teils starker bis stürmischer Wind. Die Temperatur steigt dabei auf maximal sieben Grad an der Rhön und 14 Grad im Chiemgau.

Auch der Sonntag wird bewölkt. Am Nachmittag kann es wieder vereinzelte kurze Gewitter geben. Dabei bleibt es stürmisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und neun Grad.

Viel Sonne und bis zu 20 Grad in der ersten Ferienwoche

Zum Ferienbeginn am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Mit bis zu elf Grad wird es wieder etwas wärmer als noch am Wochenende. Auch am Dienstag gibt es in Bayern laut Wetter Online einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu 17 Grad. Am Mittwoch sind nur noch ganz im Norden und an den Alpen Wolken zu sehen. Es wird bis zu 20 Grad warm. Wer Unternehmungen im Freien plant, sollte diese nicht auf Donnerstag legen. Denn an diesem Tag wird es grau und nass, in den Alpen kann es sogar schneien. Die Höchstwerte liegen dabei nur noch bei 13 Grad.

Pünktlich zu den Osterfeiertagen wird es in Bayern dann wieder sonnig. Vor allem der Alpenrand kann sich über Sonne freuen, im restlichen Freistaat sind auch Wolken zu sehen. Dabei wird es bis zu 18 Grad warm. Am Samstag wechseln sich dann bei bis zu 17 Grad überall Sonne und Wolken ab. Am Ostersonntag zeigt sich die Sonne nur noch vereinzelt. Die Temperaturen sind dabei ähnlich wie am Samstag.

Zweite Woche der Osterferien beginnt in Bayern wohl mit Regen

Die zweite Woche der Osterferien beginnt dann aller Voraussicht nach im Großteil Bayerns mit vielen Wolken und etwas Regen. In den Alpen könnte es auch schneien. Lediglich im Südosten des Freistaats könnte sich hin und wieder die Sonne zeigen. Die Temperatur liegt bis Mittwoch zwischen zehn und 13 Grad. Ab Donnerstag ist dann wieder Besserung in Sicht. Es könnte wieder sonniger und wärmer werden.