Ottobeuren: Jugendlicher belästigt Mädchen in der Lourdesgrotte sexuell – Polizei ermittelt

Allgäu

Unbekannter bedrängt Jugendliche in Lourdesgrotte in Ottobeuren

In der Lourdesgrotte in Ottobeuren hat ein Unbekannter eine Jugendliche sexuell belästigt und bedrängt. Nun ermittelt die Polizei.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem Vorfall.
    Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem Vorfall. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Bereits am Samstag, 20. September, hat ein Unbekannter eine Jugendliche an der Lourdesgrotte im Grottenweg in Ottobeuren (Kreis Unterallgäu) sexuell belästigt. Wie die Polizei nun mitteilt, hielt sich die 15-Jährige allein im Bereich der Gebetsbänke auf, als der mutmaßlich jugendliche Täter sie ansprach.

    Der Täter soll eindeutige Absichten gezeigt haben und die Jugendliche trotz massiver Gegenwehr bedrängt haben. In einem günstigen Augenblick gelang der 15-Jährigen die Flucht.

    Jugendliche in Ottobeuren sexuell belästigt: Polizei bittet um Hinweise

    So wird der Täter beschrieben:

    • etwa 15 bis 17 Jahre alt
    • knapp 1,75 Meter groß
    • südländisches Aussehen
    • lockige schwarze Haare
    • Er trug einen schwarzen Pullover, grau-blaue Jeans und weiße Sneakers der Marke „Nike“.

    Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen ermittelt zu dem Vorfall und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.

