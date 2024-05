Katze in Oberbayern gehäutet und misshandelt

Eine Katze ist in Oberbayern gehäutet und mit eingeschlagenem Schädel gefunden worden.

Außerdem soll dem toten Tier eine Pfote gefehlt haben, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zunächst hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet. Die verstümmelte Katze wurde demnach am Mittwoch in Ottobrunn (Landkreis München) gefunden. Schon am Pfingstsonntag wurde eine verstümmelte Katzenleiche in München entdeckt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist noch unklar. Die Tierschutzorganisation Peta lobte für Hinweise zu den Vorfällen eine Belohnung von 1000 Euro aus. Zudem erstatteten die Tierschützer Anzeige gegen Unbekannt.

(dpa)