Bischof Meier stellt sich gegen "vorschnelle" Reformen

Der Augsburger Bischof will das viel kritisierte kirchliche Arbeitsrecht "elastisch anwenden", statt es zu ändern. Dafür kritisiert ihn ein Mitinitiator von "OutInChurch" scharf.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat seine abwartende Haltung hinsichtlich Reformen innerhalb der katholischen Kirche nochmals bekräftigt. In seinem „Wort des Bischofs“, das er im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg an die Laien richtete, sprach er sich gegen eine „Reform der Schnellschüsse“ aus.

Insbesondere seine Äußerungen zur bundesweiten Initiative „#OutInChurch – für eine Kirche ohne Angst“ stießen am Wochenende auch auf Kritik. Meier hatte mit Blick auf das viel beachtete „Outing“ katholischer Priester, Ordensbrüder, Referenten oder Religionslehrerinnen, die schwul, lesbisch, bi, queer, non-binär oder transsexuell sind, betont: Er sei für eine Kirche ohne Angst und das Ausspionieren der Schlafzimmer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei tabu. Man werde alles tun, um einzelnen Personen gerecht zu werden.

So kommentiert "OutInChurch"-Mitinitiator Burkhard Hose Meiers Aussage

Dennoch wolle sich das Bistum Augsburg „nicht vorschnell generellen Lösungen anschließen“. Es brauche „den langen Atem der Geduld“, da es gerade in Seelsorge und Verkündigung um Zeugnis und Bekenntnis gehe. Momentan werde es, so Meier, im Bistum keine Änderung im Text des Arbeitsrechtes geben – jedoch „Elastizität in der Anwendung“.

Andere Bischöfe hatten sich dagegen für eine baldige Reform des kirchlichen Arbeitsrechts ausgesprochen, das etwa im Falle einer gleichgeschlechtlichen eingetragenen Lebenspartnerschaft für bestimmte Berufsgruppen in der katholischen Kirche die Kündigung vorsieht. Nach Selbstverpflichtungserklärungen in einigen Bistümern kündigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, eine Reform des Arbeitsrechts noch für dieses Jahr an.

„OutInChurch“-Mitinitiator Burkhard Hose, Hochschulpfarrer in Würzburg, kritisierte Meier auf Facebook scharf: Elastizität in der Anwendung meine „nichts anderes als herrschaftliche Willkür auf der Basis einer diskriminierenden Gesetzgebung“.

