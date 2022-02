Paketbote wirft 30 Päckchen auf Wiese ab

Ein Paketbote hat 30 Päckchen in Unterfranken auf einer Wiese abgeworfen.

Ein Paketbote hat 30 Päckchen in Unterfranken auf einer Wiese abgeworfen. Da sich diese jedoch mitten im Ortskern des Dorfes Roßrieth (Landkreis Rhön-Grabfeld) lag, ertappte ihn am Mittwoch eine Anwohnerin auf frischer Tat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum er die Pakete abwarf, ist derzeit noch unklar - die Polizei geht aber davon aus, dass er seine Route abkürzen wollte.

