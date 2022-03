Bayern lockert Corona-Regeln für Seilbahnen: Nur noch Masken

Die Corona-Auflagen an Bayerns Seilbahnen werden gelockert.

"Wir werden Seilbahnen in Bayern von Samstag morgen an wie den ÖPNV behandeln", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann ( CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Es gebe dann - ebenso wie in Österreich und der Schweiz - keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings bleibt es bei den beliebten Fahrten auf die Berge in geschlossenen Kabinen bei der Maskenpflicht.

Bislang waren in Seilbahnen 2G-Vorschriften zu beachten, das heißt, nur gegen Geimpfte oder Genesene durften mitfahren.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-574379/2 (dpa)