Hassobjekt Hausarzt

vor 13 Min.

Wenn Mediziner von Impfgegnern angegriffen werden

Plus Immer wieder werden Medizinerinnen und Mediziner von Impfgegnern und Corona-Leugnern beleidigt oder bedroht. Welche Ausmaße das angenommen hat und wie die Betroffenen damit umgehen.

Von Stephanie Sartor

Die Sitten sind rauer geworden. Einer, der das in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu spüren bekommen hat, ist Dr. Christian Kröner, Hausarzt in Neu-Ulm. Zuerst waren es nur ein paar Beleidigungen. Nichts, was man nicht geflissentlich hätte ignorieren können. Doch dann, als Kröner anfing, Kinder und Jugendliche gegen das Corona-Virus zu impfen und zwei Fernsehsender über ihn berichteten, eskalierte die Sache. „Ich habe Morddrohungen bekommen und bekam dann auch Polizeischutz“, sagt Kröner im Gespräch mit unserer Redaktion. „Da fielen Sätze wie: ,Wir lynchen dich. Wir hängen dich auf.’ Sämtlichen Gewaltfantasien wurde freier Lauf gelassen.“

