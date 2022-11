Isolationspflicht für Corona-Infizierte in Bayern fällt weg

Von heute an müssen sich Corona-Infizierte in Bayern nicht länger isolieren.

"An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) am Dienstag. Für sie gelte fortan unter anderem eine Maskenpflicht, sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Bayern handelt dabei nicht im Alleingang - auch Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein hatten vergangene Woche "zeitnah" neue Regelungen angekündigt. Bislang müssen positiv Getestete in Bayern für fünf bis zehn Tage in die Isolation - je nachdem, ob und wie lange sie Symptome hatten.

Ähnlich sollen auch die neuen Schutzmaßnahmen für positiv Getestete mindestens fünf Tage lang gelten. Infizierte müssen dann mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, bevor die Maßnahmen wegfallen - nach 10 Tagen enden sie allerdings auch dann, wenn die Symptome anhalten.

Die Aufhebung der Isolationspflicht sowie die neuen Schutzmaßnahmen seien in Rücksprache mit Experten entschieden worden. "Klar ist: Wir lassen der Pandemie keinen freien Lauf", sagte Holetschek. Man habe auf diesem Weg eine Balance zwischen Eigenverantwortung und dem Schutz vulnerabler Personengruppen geschaffen.

(dpa)