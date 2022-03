Psychiater überzeugt: "Suizide bei Jugendlichen sind vermeidbar"

Etwa 500 bis 600 junge Menschen sind in Deutschland jedes Jahr so verzweifelt, dass sie sich das Leben nehmen. Und die Zahl droht in Folge der Pandemie noch zu steigen. Doch es fehlen Ärzte und Therapeuten.

Ein Kind, einen Jugendlichen direkt zu fragen, ob Gedanken da sind, sich das Leben zu nehmen, mag vielen als zu hart erscheinen. „Doch man muss direkt nachfragen, wenn auch behutsam und einfühlsam“, betont Dr. Tomasz Antoni Jarczok. Der neue Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Augsburger Josefinum weiß, dass viele denken, man bringe jemanden mit so einer Frage erst auf den Gedanken, diesen Weg zu gehen, doch das sei falsch. Vielmehr könne man so die wirkliche Gefährdung besser erkennen und vor allem auch frühzeitig helfen. Gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Suizid ist bei den 15- bis 24-Jährigen neben Verkehrsunfällen die häufigste Todesursache. Etwa 500 bis 600 junge Leute nehmen sich bundesweit jedes Jahr das Leben. Und Experten wie Jarczok erleben in den letzten Monaten, dass mehr Jugendliche mit Suizidgedanken in der Klinik vorgestellt werden.



Dr. med. Tomasz Antoni Jarczok ist seit dem 1. Februar 2022 neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie an der KJF Klinik Josefinum. Foto: KJF Augsburg, Marie Preaud Photography

Dabei ist Jarczok überzeugt davon: „Suizide bei Jugendlichen sind vermeidbar, diese Todesfälle könnten verhindert werden.“ Denn in den allermeisten Fällen wollen diese jungen Menschen nicht wirklich sterben, betont der Kinder- und Jugendpsychiater. „Sie sehen nur in ihrer aktuellen Lebenslage keinen anderen Ausweg mehr.“ Und meistens verbergen sich hinter Suizidalität auch bei Kindern und Jugendlichen psychische Erkrankungen wie beispielsweise Angststörungen oder Depressionen, die gut zu behandeln sind. Doch während gerade das Thema Depression bei Erwachsenen in jüngster Zeit viel Aufmerksamkeit erfahren hat, und eine stärkere Sensibilisierung, hinke man in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hinterher. „Dabei ist gerade bei der Depression die Gefahr groß, dass man aufgrund der schwarzen Brille, die einem die Krankheit aufsetzt, einer so tiefen Hoffnungslosigkeit ausgesetzt ist, dass auch junge Patientinnen und Patienten das Gefühl haben, es wird nie mehr besser“, erklärt Jarczok.

Worauf Eltern achten sollten

Doch was können Eltern, Großeltern, Freunde tun? Auf welche Risikofaktoren gilt es zu achten? Jarczok rät dazu, wachsam zu sein und Anzeichen psychischer Erkrankung ernst zu nehmen. Dies könne beispielsweise der Fall sein, wenn Heranwachsende plötzlich an Aktivitäten, die ihnen früher Freude bereitet haben, keinen Spaß mehr finden. Auch der soziale Rückzug sei ein Alarmpunkt. Ebenso Schlafstörungen. Doch auch ein plötzliches Absacken der schulischen Leistungen gehört für ihn zu den Warnsignalen. Daneben sei oft ein Missbrauch von Medikamenten oder Suchtmitteln wie Alkohol zu beobachten. Von Suiziden betroffen sind vor allem Heranwachsende etwa ab der Pubertät. Nur sehr selten nehmen sich Kinder unter zehn Jahren das Leben, sagt Jarczok.

Das Josefinum in Augsburg, dessen Träger die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg ist, ist nicht nur eine Akutklinik, die Notfälle für den Regierungsbezirk Schwaben versorgt. Die Klinik verfügt auch über eine Notfallambulanz und ist somit auch jederzeit erreichbar, wenn eine suizidale Gefährdung bei Kindern und Jugendlichen besteht. Allerdings fehlen in der gesamten Versorgungslandschaft gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowohl Ärzte als auch Therapeuten, sagt Jarczok: „Wir brauchen generell mehr Behandlungsangebote und müssen vor allem auch mehr junge Ärzte für die Kinder- und Jugendpsychiatrie begeistern, gerade auch um Suizide verhindern zu können. Hier brauchen wir aber auch die Unterstützung der Politik.“

Auch Jennifer Catsam sagt: „Uns mangelt es an Geld, es fehlen Fachkräfte.“ Die Sozialarbeiterin leitet das Team von [U25] des Caritasverbandes Nürnberg. [U25] ist eine bundesweite kostenlose Mailberatung für Kinder und Jugendliche bei Suizidgedanken und in Krisen, die vom Bundes- und vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert wird. Das Besondere: Die jungen Leute können anonym ihre Sorgen schildern und werden von speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Gleichaltrigen per Mail beraten und begleitet. Doch die Anfragen seien zuletzt so stark gestiegen, erzählt Catsam, dass bei weitem nicht mehr alle angenommen werden können. „Es gibt leider längst Wartezeiten.“

Dabei ist auch sie überzeugt davon, dass Suizide gerade auch bei Kindern und Jugendlichen vermeidbar sind. Besteht der Verdacht, dass ein Mailschreiber, eine Mailschreiberin suizidgefährdet ist, wird bei [U25] direkt nachgefragt. „Das ist wichtig“, betont auch Catsam. Die 36-Jährige bedauert es, dass Suizidgedanken so tabuisiert sind in unserer Gesellschaft, denn das offene Reden helfe Betroffenen so sehr. Daher sei die Botschaft bei [U25] klar: „Ich höre Dir jetzt zu, Du bist mir wichtig. Ich halte diese schwierige Situation, in der Du steckst, mit Dir aus. Du bist nicht allein.“

Die Probleme kleinreden ist der falsche Weg

Warnen kann Catsam dagegen nur davor, die Probleme von jungen Leuten kleinzureden oder auf sie noch mehr Druck auszuüben, indem etwa gesagt wird, dass Eltern, Geschwister, Freunde sie doch vermissen würden. „Das bringt nichts.“ Entscheidend sei es, sich für die jungen Menschen Zeit zu nehmen.

Was wichtig sei, um Suizide bei Heranwachsenden zu verhindern, sind so niedrigschwellige Angebote wie nur möglich, betont Heidi Graf. Denn zu den Eltern gingen viele eher nicht. Graf ist die Geschäftsführerin der Arche, eine auf Suizidprävention spezialisierte Beratungsstelle in München. Die Anfragen haben auch dort deutlich zugenommen, berichtet Graf. Das sei verständlich in diesen Pandemiezeiten, in denen der Druck in den Familien, der Druck auf die Kinder steige. Was nach Beobachtung von Graf Erwachsene leicht übersehen: Jungen Leuten fehlen die Erfahrungen und sie haben ein anderes Gefühl für Zeit. Während viele Erwachsene denken, zwei Jahre sind überbrückbar, tut sich in zwei Jahren eines Teenagerlebens enorm viel. Dass die Pandemie da gerade bei denjenigen, die ohnehin psychisch nicht so widerstandsfähig sind oder schon vorher mit Problemen kämpften, zu einer tiefen Krise führen kann, sei nachvollziehbar.

Graf sieht aber noch in einem anderen Bereich eine Gefahr: In den sozialen Medien finden junge Leute viel leichter Gleichgesinnte – auch, wenn es um die Todessehnsucht geht. Und Graf warnt: Auch wenn es möglicherweise so aussieht, als würde mit dem Todessog nur gespielt werden, mindere dies nicht die Gefahr für eine Umsetzung in der Realität.

Eine zusätzliche Schwierigkeit sei es, so Graf, dass es nach der Krisenintervention für eine potenzielle Übernahme zur Weiterbehandlung nicht ausreichend Kinder- und Jugendtherapeuten gebe. Schon vor der Pandemie herrschte ein großer Mangel, gerade an Therapeuten, deren Kosten von den Krankenkassen übernommen werden. Die Pandemie verschärfe die Lage nochmals, da die Anfragen deutlich gestiegen sind. Dabei hätten gerade junge Leute schon eine gewisse Hürde überwunden, wenn sie zur Arche kommen und sich Hilfe holen. „Dass wir dann vielen von ihnen sagen müssen, dass sie wahrscheinlich auf einen Therapieplatz über Monate warten müssen, ist für uns selber schwer.“

Hier finden Kinder, Jugendliche und Eltern Hilfe:

Klinik Josefinum: Die Zentrale der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist unter Telefon 0821/2412-0 zu erreichen; weitere Informationen online: www.josefinum.de

[U25]: Dort werden Kinder und Jugendliche bei Krisen und Suizidgedanken anonym und kostenlos per Mail beraten: www.u25-nuernberg.de

Nummer gegen Kummer: Unter der Telefonnummer 116111 wird Kindern und Jugendlichen geholfen; das Elterntelefon hat die Nummer 0800/1110550; weitere Infos: www.nummergegenkummer.de

Krisendienst Schwaben: Unter der Telefonnummer 0800/6553000 ist der Krisendienst Schwaben rund um die Uhr zu erreichen. Dort erhalten nicht nur Menschen in seelischen Krisen, sondern auch Angehörige Soforthilfe. Online: www.krisendienste.bayern

Arche: Die Beratungsstelle für Erwachsene und Jugendliche in München hat ihren Schwerpunkt in der Suizidprävention und bei Lebenskrisen. Unter der Telefonnummer 089/334041 kann ein Beratungstermin vereinbart werden. Mehr Informationen online unter: www.die-arche.de

Telefonseelsorge: Unter der Telefonnummer 0800/1110111, 0800/1110222 oder 116123 ist 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr die Telefonseelsorge zu erreichen. Die Mail- und Chatadresse lautet: online.telefonseelsorge.de