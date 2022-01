Wenn der Arzt zum Corona-Leugner wird: "Das kann juristische Folgen haben"

Plus Gefälligkeitsatteste, Abraten von der Impfung oder Verstöße gegen die Maskenpflicht: Bei der bayerischen Landesärztekammer sind hunderte Beschwerden gegen Mediziner eingegangen.

Das kleine, beschauliche Wemding, ein Städtchen mit nicht einmal 6000 Einwohnern, ist seit vergangenem Herbst ungewollt berühmt. Wegen eines Skandals, der die Menschen im ganzen Land noch immer fassungslos macht. Es geht dabei um einen Arzt, der seinen ahnungslosen Patientinnen und Patienten statt einer Corona-Impfung nur ein wirkungsloses Placebo verabreicht haben soll. Außerdem soll der Mann auf Wunsch Impfnachweise ausgestellt haben – ohne das Vakzin tatsächlich zu verabreichen. Freilich, der Fall ist in seinem Ausmaß besonders drastisch. Recherchen unserer Redaktion zeigen aber, dass es in ganz Bayern Ärztinnen und Ärzte gibt, die offenbar ganz ähnlich ticken.