Kinder- und Jugendärzte warnen vor der Paracetamol-Challenge

All die Warnungen lassen aufhorchen: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Bayern spricht von einem lebensgefährlichen Trend und auch die Versandapotheke mycare ist in großer Sorge. Anlass ist eine neue Mutprobe auf der Internetplattform TikTok, auch Paracetamol-Challenge genannt, bei der Kinder und Jugendliche offenbar bewusst hohe Mengen des Schmerzmittels einnehmen und dies dann dokumentieren. Ziel sei es, eine extrem hohe Dosis zu „überleben“.

Ulrich Koczian von der Linden-Apotheke in Augsburg ist Ansprechpartner in der Bayerischen Landesapothekenkammer für Augsburg Stadt und Landkreis. Eine erhöhte Nachfrage nach Paracetamol bei Jugendlichen beobachtet er nicht. Auch gelte gerade bei freiverkäuflichen Schmerzmitteln an Jugendlichen besondere Vorsicht. Und nachdem die Paracetamol-Challenge nun auch in den medizinisch-pharmazeutischen Fachmedien thematisiert worden ist, herrsche bei Nachfragen nach paracetamolhaltigen Arzneimitteln von Jugendlichen noch größere Sorgfalt, sagt Koczian. Die Versandapotheke mycare erklärt, dass man bewusst auf strenge Regeln setze: Paracetamol könne nur von volljährigen Personen bestellt werden.

Suchtexperte: Kinder und Jugendliche greifen heute schneller zu Medikamenten

Und größte Sorgfalt scheint auch nötig: Denn die Drogenhilfe Schwaben beobachtet, dass Jugendliche vermehrt sorglos mit Medikamenten umgehen. Geschäftsführer Uwe Schmidt betont die Verantwortung der Eltern, auf eine verantwortungsbewusste Einnahme der Medikamente bei ihren Kindern zu achten. Er weist darauf hin, dass der Medikamentenkonsum in der Popkultur, wie beispielsweise im deutschen Rap, ein präsentes Thema ist, was die Situation zusätzlich erschwere. Schmidt sieht, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, hier auch einen Zusammenhang mit der Leistungsgesellschaft, in der suggeriert werde, dass man immer fit sein muss und für jedes Problem eine Pille existiert.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Bayern warnt jedenfalls eindringlich und spricht von einer „unsichtbaren“ Gefahr, da eine Überdosis Paracetamol innerhalb weniger Tage zu schwerem Leberschaden, einem Leberversagen und im schlimmsten Fall zum Tod führen könne. „Selbst wenn man sich nach der Einnahme gut fühlt, kann das Medikament im Körper bereits massive Schäden anrichten“, schreibt die Pressesprecherin und Kinderärztin Dr. Dilek Önaldi-Gildein und erklärt weiter, dass bei einem Verdacht auf eine Überdosis „umgehend medizinische Hilfe gesucht werden“ müsse – „auch, wenn zunächst keine Beschwerden auftreten!“ Und der Verband sieht dringend einen stärkeren Aufklärungsbedarf: Eltern, Lehrkräfte und Jugendliche seien in der Verantwortung. So sollten Eltern mit ihren Kindern offen über gefährliche Internet-Challenges sprechen. Lehrkräfte und Schulen sollten diese Trends aktiv in Präventionsprogramme aufnehmen.

Das eigentliche Problem ist, dass es bei uns im Umgang mit Smartphone keinen funktionierenden Kinder- und Jugendschutz gibt. Benjamin Grünbichler, Geschäftsführer von neon, der Prävention und Suchthilfe Rosenheim

Allerdings ist gar nicht sicher, wie verbreitet die Paracetamol-Challenge überhaupt ist. Es gibt zwar Videos, in denen über die Challenge gesprochen wird, aber ob junge Leute darin tatsächlich Schmerzmittel nehmen und wenn ja, welche, ist kaum nachzuvollziehen. Benjamin Grünbichler hält es für wahrscheinlich, dass diese Paracetamol-Challenge bald verpufft. Er ist der Geschäftsführer von Neon, der Prävention und Suchthilfe Rosenheim. Dass der bedrohliche Trend nun größer aufgegriffen und thematisiert wird, ist für Grünbichler wichtig, weil damit wieder einmal gezeigt werde, wie gefährlich der Smartphone-Gebrauch und die sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren seien: „Das eigentliche Problem ist, dass es bei uns im Umgang mit dem Smartphone keinen funktionierenden Kinder- und Jugendschutz gibt. Unsere Kinder sind, wenn sie ein Smartphone haben, einer Welt voller Pornografie, Gewalt, Cybergrooming und Mobbing völlig schutzlos ausgeliefert.“ Kinder unter 14 seien vor dem Hintergrund der Entwicklung ihrer Gehirne gar nicht in der Lage, die meisten Apps und Smartphone-Funktionen verantwortungsvoll zu nutzen. Dies müsse Schritt für Schritt erfolgen.

Grünbichler hofft auch, dass nun bundesweit etwas in Bewegung kommt: So will man in Australien Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu bestimmten sozialen Medien verbieten. Und auch in Deutschland stimme ihn die Elterninitiative für eine smartphonefreie Kindheit „smarter Start ab 14“ zuversichtlich. Denn für Grünbichler steht fest, „dass wir einem großen Irrglauben aufsitzen, wenn wir meinen, dass wir unsere Kinder möglichst früh mit der ganzen Technik vertraut machen müssen. Das wollen uns Teile aus Politik und Industrie vormachen. Dabei sind auch viele Erwachsene mit sozialen Medien überfordert.“

Grünbichler, der selbst zwei Kinder hat, weiß um die Ängste vieler Eltern, ihr Kind werde ohne Smartphone zum Außenseiter. Allerdings sei auch längst bekannt, dass der Zwang, ständig erreichbar und aktiv sein zu müssen, Kinder krank machen könne. „Mutproben wie die Paracetamol-Challenge rütteln hoffentlich viele Eltern auf und laden dazu ein, die Mediennutzung der Kinder insgesamt kritisch zu betrachten.“