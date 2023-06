CDU: Landtagswahlen im Herbst zur Abstimmung über Ampel

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat dazu aufgerufen, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober zur Abstimmung über die Ampel im Bund zu machen.

"Wir wollen hier einen gemeinsamen Erfolg an einem Wahltag in zwei großen Flächenbundesländern der Bundesrepublik Deutschland", sagte Merz am Freitag in München nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU. Damit habe die Union dann auch gute Chancen, um in die zweite Hälfte der Wahlperiode im Bundestag zu gehen.

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Boris Rhein betonte, die Landtagswahlen seien "echte Midterms", also Wahlen zur Halbzeit der Wahlperiode. Rund 14 Millionen Menschen könnten zur Wahl gehen. Die beiden Landtagswahlen hätten daher Bedeutung über Bayern und Hessen hinaus für Deutschland insgesamt. "Bürgerinnen und Bürger können sehr deutlich sagen, dass sie die Nase voll haben von dem, was da in Berlin passiert." Zur Wahl stünden "Kurs oder Chaos", "Stabilität oder Streit".

(dpa)