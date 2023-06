Merz: CDU mitverantwortlich für Entstehen der AfD

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht eine Mitverantwortung seiner Partei an der Entstehung der AfD.

"In der Demokratie ist nichts und niemand alternativlos", sagte er am Samstag auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. "Der Name dieser Partei war eine unmittelbare Reaktion auf dieses Wort und darum haben wir eine hohe Mitverantwortung dafür, dass es so etwas gab."

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte den Begriff geprägt, die Gesellschaft für deutsche Sprache kürte ihn 2010 zum Unwort des Jahres.

Eine Zusammenarbeit mit der in Teilen vom Verfassungsschutz beobachteten AfD schloss Merz kategorisch aus. "Eine Zusammenarbeit mit solchen Leuten ist für mich komplett unvorstellbar", sagte er. "Das kommt überhaupt nicht infrage, mit solchen Leuten zu arbeiten."

(dpa)