Am 21. September gibt es eine partielle Sonnenfinsternis – wann und wo sie zu sehen ist

Nach der totalen Mondfinsternis mit Blutmond am 7. September folgt am Sonntag, 21. September, genau zwei Wochen später, das nächste Himmelsspektakel: Eine sogenannte partielle Sonnenfinsternis. Denn es ist eine astronomische Regel, dass 14 Tage nach oder vor einer Mondfinsternis irgendwo auf der Welt eine Sonnenfinsternis stattfindet.

Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt es, wenn unser Mond dabei überdurchschnittlich weit von unserem Planeten entfernt ist. Er erscheint uns dann zu klein, um die gesamte Sonne zu verdecken, weswegen um ihn herum ein Ring aus Sonnenlicht erkennbar wird. Bei der partiellen Sonnenfinsternis zieht die Mondscheibe allerdings nur ein Stück über die Sonnenscheibe, weswegen diese dabei nicht komplett verdunkelt wird.

Wo und wann die partielle Sonnenfinsternis zu sehen ist

Der Haken: Anders als bei Mondfinsternis und Blutmond wird nun die folgende Sonnenfinsternis in Bayern nicht zu sehen sein – und auch im restlichen Teil Deutschlands nicht. Tatsächlich ist die Region, wo sie sichtbar ist, nur sehr begrenzt. Und das am anderen Ende der Welt: Zu sehen ist das Himmelsspektakel nur auf Neuseeland, einigen Inseln im Südpazifik und in Teilen der Antarktis.

Die Sonnenfinsternis startet dort allerdings, wenn die Sonne bei uns längst untergegangen ist: Laut dem Portal TimeandDate ist sie von 19.30 Uhr bis 23.53 Uhr unserer Zeit zu sehen. Und selbst wenn diese noch nicht untergegangen wäre, könnten wir sie nicht sehen: Sie ist nur dort erkennbar, wo der Schatten vom Mond auf die Erde fällt. An manchen Orten wird die Sonne bis zu 80 Prozent verfinstert. Dann sieht sie aus wie eine umgedrehte Sichel.

Hier kann man sie im Livestream schauen

Eine Möglichkeit, die Sonnenfinsternis zu beobachten, besteht dennoch: per Livestream. Hierzulande ist sie am Abend des 21. September 2025 zu sehen; etwa über den YouTube-Stream von Timeanddate, der eine Liveübertragung aus Neuseeland zeigt.