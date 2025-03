Spielt das Wetter zur Sonnenfinsternis am Samstag in Bayern mit?

An diesem Wochenende gibt es über Bayern und auch weltweit eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Doch das Wetter bringt nicht gerade beste Bedingungen, die Eklipse zu beobachten. Während eineinhalb Stunden soll sich der Mond am Samstagmittag und -nachmittag vor die Sonne schieben.

Wetter am Samstag, 29. März, in Bayern zur partiellen Sonnenfinsternis

Bei klarem Himmel lässt sich eine Sonnenfinsternis am besten beobachten, so viel steht fest. Ist die Sonne jedoch von Wolken verdeckt, wird es schon schwieriger. Unglücklicherweise stehen die Chancen, die Eklipse am Samstag in Bayern zu sehen, nicht besonders gut. Der Deutsche Wetterdienst meldet für Samstag dichte Wolken und Regen, in den Alpen sogar Schnee. Lediglich im Norden Frankens soll es überwiegend trocken bleiben und es besteht eine Chance auf Sonne sowie die Sonnenfinsternis.

„Wir werden da kaum Chancen haben, etwas mitzubekommen“, schätzt auch ein Meteorologe des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD) die Wetterlage ein. „Südbayern wird überhaupt nicht in den Genuss kommen können, bestenfalls hat der nördlichste Teil Frankens eine Lücke.“ Die Wettermodelle seien sich darüber schon seit einiger Zeit ziemlich einig.

Am wenigstens Wolken im Norden Bayerns

„Am dünnsten ist die Bewölkung noch im nördlichsten Teil von Franken, ansonsten haben wir eigentlich überall tiefe Bewölkung und vor allem Regen“, sagt der DWD-Experte. Gegen Abend würden sich die Wolken von Franken in Richtung Alpenrand zurückziehen. „Aber dann ist es zu spät, dann ist die Sache vorbei.“

Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland wird erst am 12. August 2026 zu sehen sein.

Wann ist die partielle Sonnenfinsternis in Bayern zu sehen?

Gewiss ist außerdem auch, dass die Sonnenfinsternis für Beobachter in Bayern grundsätzlich geringer ausfallen wird. Denn je weiter man sich im Westen und Norden Deutschlands befindet, desto mehr bedeckt der Mond die Sonne. Auch die genauen Uhrzeiten der Sonnenfinsternis unterscheiden sich je nach Standort.

So können Sie die Sonnenfinsternis am 29. März beobachten

Egal, ob partielle oder totale Sonnenfinsternis: Es ist extrem wichtig die Augen zu schützen. Um schwere Augenschäden zu vermeiden, sollten Sie laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine geprüfte Sonnenfinsternisbrille tragen. Selbst diese Brillen schützen aber nur bei einer Beobachtung bei bloßem Auge. „Auf keinen Fall darf man mit einer derartigen Schutzbrille die Sonne nun sorglos durch ein Fernglas oder ein Teleskop betrachten, denn für die Hitzeentwicklung am Okular sind diese Spezialbrillen in keiner Weise ausgelegt“, schreibt das DLR.