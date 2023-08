Meine Niere für dich: Sabine Kraft hat ihrem Mann ein Organ gespendet

Mit Mitte 30 bekommt Markus Kraft ein Herz transplantiert, mit 52 braucht er eine neue Niere. Er hat nur eine Chance – wenn seine Frau das Organ spendet.

Manche Entscheidungen sind groß. Fast zu schwer, um sie zu treffen. Sie lassen sich nicht korrigieren, sie verändern das Leben. Sabine Kraft nickt. In den grünen Augen spiegelt sich Entschlossenheit. Kein Ausweichen, kein Blinzeln. Natürlich hat sie gegrübelt, gerungen, gezweifelt. Im Stillen. Bis sie sicher war. Dann, im Frühjahr 2022, sagte sie diesen einen Satz zu ihrem Mann: "Ich spende dir meine Niere."

28. Februar 2023, fünf Monate vor der Transplantation. Es ist ein Jahr seit diesem Satz vergangen: "Ich spende dir meine Niere." Markus und Sabine Kraft sitzen am Küchentisch. Unberührte Wassergläser stehen auf der Holzplatte, darunter geben sich verschränkte Finger Halt. Draußen scheint die Sonne, ein Traktor zieht Bahnen über den winterkargen Acker. Die Straßen in Reisfeld, einem kleinen Weiler südlich von Würzburg, sind menschenleer. Das Ticken der Wanduhr füllt die Stille. Wo anfangen bei dieser Geschichte?