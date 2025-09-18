Passagier-Rekord am Nürnberger Flughafen: Das waren die beliebtesten Ziele im Sommer

Der Flughafen Nürnberg verzeichnet im diesjährigen Sommer einen neuen Passagier-Rekord. Das teilte der Airport jetzt mit. Insgesamt rund 786.000 Flugpassagiere flogen in den sechs Urlaubswochen von der fränkischen Metropole aus zu ihren Destinationen – „so viele wie noch nie in der 70-jährigen Geschichte des Flughafens“, wie es in der Erklärung heißt.

Demnach seien es zudem 9,2 Prozent mehr Fluggäste gewesen als im Vorjahreszeitraum. „Für viele ist es die schönste Zeit im Jahr – und das merkte man auch bei uns“, wird Flughafengeschäftsführer Michael Hupe in der Mitteilung zitiert. Möglich machten das über 60 Nonstop-Ziele ab Nürnberg, „ein Glücksfall für Reiselustige und Erholungssuchende“, so Hupe, der zudem den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den reibungslosen Ablauf lobte.

Beliebteste Urlaubsziele ab Nürnberg: Antalya und Mallorca

Die beliebtesten Flugziele am Nürnberger Flughafen waren im Sommer das türkische Antalya, knapp vor der spanischen Urlaubs- und Partyinsel Mallorca. Auch Griechenland sei besonders beliebt gewesen, teilt der Flughafen mit. Von Nürnberg aus erreicht man beispielsweise Kreta, Rhodos und Kavala. Über 7700 Starts und Landungen wurden in den Sommerferien gezählt. Der stärkste Reisetag war der 25. August – mit rund 20.800 Passagierinnen und Passagieren.

Hinter den Kulissen wurden von den Flughafen-Mitarbeitenden etwa 480.000 Koffer, Taschen und Rucksäcke verladen, das entspricht sieben Tonnen pro Urlaubsflieger.

Laut dem bayerischen Landesamt für Statistik war zuletzt das Passagieraufkommen an Bayerns Flughäfen gestiegen.