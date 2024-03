Drei Menschen erleiden Rauchvergiftungen bei Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Passau haben drei Menschen Rauchvergiftungen erlitten.

Sie kamen zur Sicherheit in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum der Brand am Samstagnachmittag ausbrach, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte waren am Abend noch vor Ort. Schätzungen zum Schaden gab es zunächst ebenfalls nicht. Das Feuer soll im Untergeschoss des Hauses ausgebrochen sein.

(dpa)