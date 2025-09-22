Icon Menü
Passau: Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Passau

Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Passau

In einem Wohnhaus in Passau ist ein verheerendes Feuer ausgebrochen, bei dem eine Person ums Leben kam. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind im Großeinsatz.
Von Viola Koegst
    Feuerwehrleute löschen den Brand.
    Feuerwehrleute löschen den Brand. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Am frühen Montagmorgen ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Passau ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Demnach hat es um etwa 3 Uhr einen Zimmerbrand in dem Haus an der Heininger Straße im Stadtteil Heining gegeben. Dieser breitete sich im Haus aus und griff auf ein angrenzendes Gebäude über. Eine Person wurde bei dem Brand tödlich verletzt, zwei weitere wurden durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Das bestätigte die Polizei gegenüber der AZ.

    Die Feuerwehr ist weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bewohner wurden evakuiert und werden von Rettungskräften versorgt. Die Brandursache war zunächst unklar.  Der entstandene Schaden soll sich laut Polizei mindestens im sechsstelligen Bereich bewegen.

