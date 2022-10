Passau

Leiche in Donau-Kraftwerk gefunden

In einem Wasserkraftwerk an der Donau in Passau ist eine tote Person entdeckt worden.

Nach Polizeiangaben von Dienstag wurde die Leiche von der Feuerwehr geborgen. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. Unklar sei, ob es sich bei dem Toten um den vermissten 25-Jährigen handelt, der in der Nacht zum 17. Oktober in Plattling in die Isar gestürzt war, hieß es. Mitteilung (dpa)

