Mann überfällt Bekannten und stirbt später bei Zugunfall

Ein Mann ist in Niederbayern von einem Güterzug erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben.

Der 30-Jährige sei in Passau zu nah an den Gleisen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde zu diesem Zeitpunkt am Freitagabend polizeilich gesucht. Rund eine Stunde früher habe er mit einer 23-jährigen Begleiterin vor der Wohnung eines 20-jährigen Bekannten gestanden. Beim Hineingehen ging der 30-Jährige den Angaben zufolge mit einem spitzen Gegenstand auf den Gastgeber los und schnitt ihm in den Oberarm.

Gleichzeitig schlug die 23-Jährige dem Bekannten mit einem Nudelholz gegen den Kopf. Ein 21 Jahre alter Mann stellte sich den beiden Angreifern entgegen und erlitt ebenfalls Schnittverletzungen. Danach liefen beide Aggressoren weg. Die Polizei konnte später den toten 30-Jährigen als einen der Angreifer identifizieren. Die 23-Jährige wurde von den Beamten gefunden und festgenommen. Beide leicht verletzten Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)