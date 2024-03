Mit 15 Kilo Kokain im Auto angehalten: Verdächtige in U-Haft

Mit rund 15 Kilogramm Kokain im Wagen sollen zwei Männer auf der Autobahn 3 bei Passau erwischt worden sein.

Das Auto sei wegen Unstimmigkeiten bei der Kontrolle am vergangenen Dienstagmorgen genauer durchsucht worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA) am Montag mit. Dabei fanden die Beamten den Angaben zufolge die Drogen. Die beiden 27 und 39 Jahre alten Verdächtigen kamen noch am selben Tag in Untersuchungshaft. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ermitteln nun das LKA und das Zollfahndungsamt München.

(dpa)