Streit eskaliert: Regungslose Person gefunden

Eine Taxifahrerin hat in der Nacht auf Samstag einen regungslosen Mann in Passau gefunden. Zuvor hatte sich der 25-Jährige mit zwei Männern unterhalten, dabei soll es zum Streit gekommen sein. Einer der Täter soll dem Opfer dann ins Gesicht geschlagen haben, sein Komplize habe mit dem Fuß nachgetreten. Der 25-Jährige verlor vermutlich in Folge des Angriffs das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung sowie Platz- und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Täter sind bislang nicht bekannt.

(dpa)