Unbekannter reißt Frau Haarbüschel aus

Ein Mann hat in Passau einer 20-jährigen Autofahrerin durch ihr Fahrerfenster mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr ein Haarbüschel ausgerissen.

Nach Angaben der Frau hatte der Unbekannte ihr am Samstag mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 20-Jährige habe daraufhin die Lichthupe betätigt. Der Mann habe gebremst, sei ausgestiegen und zum Fahrerfenster der Frau gegangen. Dort sei es zum Streit gekommen. Nachdem er der Frau ins Gesicht geschlagen hatte, stieg der Unbekannte den Angaben nach wieder in sein Auto und fuhr weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

