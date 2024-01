Zwei Männer durch umstürzende Bäume verletzt

Zwei Männer sind bei Waldarbeiten bei Büchlberg (Kreis Passau) von umstürzenden Bäumen getroffen und verletzt worden.

Die Bäume fielen demnach auf einen Traktor samt Krananhänger, wie die Polizei am Freitag mitteile. Dabei wurden auch die Männer getroffen. Ein 61-Jähriger wurde den Angaben nach bei dem Unfall am Donnerstag schwer, ein 60-Jähriger leicht verletzt. Die beiden Bäume seien wohl in keinem guten Zustand gewesen und sollen sich selbstständig entwurzelt haben, wie ein Sprecher weiter mitteilte. An ihnen sei zuvor nicht gearbeitet worden.

(dpa)